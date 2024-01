Filmrecensie: Der Staat gegen Fritz Bauer

De jacht op Adolf Eichmann geslaagd vertaald naar het format van Duitse televisiekrimi.

In 1957 lijkt Duitsland weer op de goede weg en niemand wil eigenlijk meer herinnerd worden aan het nazi-regime. Toch heeft openbaar aanklager Fritz Bauer het zijn levenswerk gemaakt om gevluchte kopstukken van de nazipartij op te sporen en in Duitsland voor het gerecht te brengen. Een lastige taak, want zijn pogingen worden constant gedwarsboomd door voormalige nationaal-socialisten die zich nog steeds in het machtscentrum bevinden.

Wanneer een tip binnenkomt over de vermeende verblijfplaats van Adolf Eichmann bijt Bauer zich vast en zet alles op het spel om het brein achter de jodenvernietiging in handen te krijgen. Der Staat gegen Fritz Bauer behandelt deze complexe materie op een zeer toegankelijke manier, wat waarschijnlijk te wijten is aan Lars Kraumes verleden als regisseur van televisieseries als Tatort.

De toevoeging van een lang subplot over homovervolging is weliswaar prijzenswaardig, maar leidt te veel af van de kern van dit intrigerende verhaal. Hoofdrolspeler Burghart Klaußner houdt de zaak echter genoeg op de rails door zijn Bauer fenomenaal neer te zetten als een soort Duitse variant op Columbo: morsig, kettingrokend, op het oog sullig, maar uiteindelijk slimmer dan iedereen.

Vincent Hoberg

? ? ?

https://www.youtube.com/watch?v=7dWa9psMcpc