The Event, een indringende docu over het einde van de Sovjet-Unie

Indringend verslag van het einde van de Sovjet-Unie door de ogen van de burgers.

In augustus 1991 werd binnen twee hectische dagen korte metten gemaakt met het communistisch regime in Rusland. De beelden van Boris Jeltsin op een tank in Moskou gingen de hele wereld over. Maar hoe voelde dat voor de mensen die niet in de hoofdstad woonden?

Sergei Loznitsa compileerde in The Event op basis van gevonden materiaal een 71 minuten durend overzicht van louter beelden uit Leningrad tijdens de - uiteindelijk mislukte - staatsgreep van old school communisten. We zien vooral mensen op straat die alle informatie proberen te krijgen waar mogelijk. Het ene moment is Gorbatsjov ziek, dan weer dood, dan weer gevangen gezet. Niemand weet de waarheid en wij krijgen de informatie gelijktijdig met het massaal uitgelopen volk binnen.

Het spreekt voor zich dat The Event vooral mensen aanspreekt die zich de gebeurtenissen nog kunnen herinneren en interesse hebben in de (recente) Russische politieke geschiedenis. Maar deze docu werkt ook als verkapte aanklacht tegen de huidige situatie in Rusland, waar maar weinig over lijkt te zijn van de hoopvolle fluwelen revolutie van begin jaren 90.

De documentaire is op dit moment te zien in elf Nederlandse zalen.

? ? ? ?

https://www.youtube.com/watch?v=WP8XhlL9HEQ