Sport

Van zwaargewicht tot zwerver

Je zou een blockbuster over zijn leven kunnen maken. Voordat het zover is, is onlangs de biografie van Rudi Lubbers verschenen. Nieuwe Revu sprak met de bokslegende over vallen, maar vooral over opstaan. ‘Ik ben veroordeeld als drugshandelaar, maar ik heb nog nooit iets met drugs te maken gehad.’