Het vinden van de perfecte motorverzekering

Maar vergeet niet dat zelfs de meest ervaren motorrijders te maken krijgen met ongelukken, dus het is belangrijk om voorbereid te zijn met een motorverzekering die alle benodigde dekking biedt.

Bij het vergelijken van opties voor motorverzekeringen wil je er zeker van zijn dat je zowel aan het grote geheel als aan de details denkt. Je wilt niet alleen voldoen aan de minimale eisen met betrekking tot de aansprakelijkheidsdekking. Ook wil je jouw investeringen beschermen, zoals aangepaste onderdelen of dure rijkleding, die niet elk bedrijf bereid is te dekken.

De juiste motorverzekering kiezen

Er zijn zo veel verschillende verzekeringsaanbieders en zo lijkt het kiezen van de beste optie een onbegonnen zaak. Maar wij helpen jou hiermee! Stap één: de juiste dekking kiezen. Er zijn twee soorten motorverzekeringen waar je als particulier op kunt bouwen (er zijn er meer, maar dit zijn de meest voorkomende).

1. Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering). Wettelijke aansprakelijkheid is het minimale dekkingsniveau dat wettelijk verplicht is om met een motor op de openbare weg te rijden. Een dergelijke polis dekt de kosten van schade, letsel of verlies voor de benadeelde derde die ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig van de verzekeringnemer. Een dekking door een derde biedt geen bescherming tegen schade aan het verzekerde voertuig.

2. Uitgebreide verzekering. Een uitgebreide motorverzekering biedt een allrounder dekking en is het hoogste niveau van de all-inclusive polis. Onder deze polis is de verzekeringnemer gedekt tegen schade of letsel veroorzaakt tijdens een ongeval, opgebouwde aansprakelijkheid van derden tijdens een ongeval, omvallen, inbraak, explosie van buitenaf en andere kwaadwillige handelingen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten. Een dergelijke verzekering keert zelfs uit in geval het ongeluk jouw eigen schuld blijkt te zijn.

Een uitgebreide motorverzekering is aan te raden!

Hoe leuk het motorrijden ook is, het is niet zonder risico's. Er zijn risico's verbonden aan motoren en ongelukken kunnen zeer ernstig zijn. Het is daarom belangrijk om de juiste bescherming te hebben tegen het verlies door lichamelijk letsel, schade aan eigendommen middels een motorverzekering. Een verzekering is niet het product om op te besparen!