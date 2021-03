‘Gelukkig is daar held dildoplakker die ons van een broodnodig tegengif voorziet’

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Een nieuwsberichtje op de website van de Gelderlander kopt: ‘MYSTERIE: DILDOPLAKKER HEEFT HET VOORZIEN OP BRIEVENBUS IN NIJMEGEN.’ Achterop een brievenbus aan de Weurtseweg zat eerst een zwarte en later een witte dildo geplakt. Ondertussen zijn de beide stukken seksspeelgoed spoorloos verdwenen, maar ze zijn ‘gelukkig vakkundig gefotografeerd door een passant’. Smakelijk doet de dienstdoende journalist verslag. Een postbode, een politiewoordvoerder en een man die in de buurt zijn hond uitlaat, worden geïnterviewd. Niemand weet wie, wat, waar, wanneer, hoe of waarom. De anonieme plakker en zijn in rook opgegane dildo’s blijven in raadselen gehuld. ‘Een buurtbewoonster weet wel: als er wéér een opgeplakt wordt, blijft ze eraf. “Ik ga het zelf absoluut niet weghalen. Wie weet waar dat ding allemaal heeft gezeten.”’ De dildoplakker. Wat. Een. Held.

We leven in tijden van grote verwarring. Kwalijke verwarring. Fake news, misinformatie, Russische Twitter-trollen. De Willem Engels en Thierry Baudets van deze wereld beuken op Trumpiaanse wijze in op onze verwoede pogingen van de complexe werkelijkheid chocola te maken. Sommigen noemen dat een fris tegengeluid, maar feitelijk zijn het stoorzenders die het heldere denken ondermijnen, terwijl juist nu zulke belangrijke keuzes moeten worden gemaakt: laat ik me bij een loopneus wel of niet testen? Ga ik in een overvol Vondelpark hutjemutje opeengepakt de haringen-in-een-ton-dans doen? Zal ik random bejaarden in de bek hoesten?

Als je ontvankelijk bent voor de kul dat corona een leugen, of minstens schromelijk overdreven is, er microchips in de vaccins zitten en Mark Rutte een babybloed drinkende kinderverkrachthagedis is die jou je vrijheid wil afpakken, neem je wellicht andere beslissingen dan wanneer je niet met die waanzin in verwarring was gebracht. Die verwarring is kwalijk, want de keuzes die je maakt, kunnen het verschil betekenen tussen een levende en een dode oma.

Gelukkig is daar held dildoplakker die ons van een broodnodig tegengif voorziet. Niet door duidelijkheid te scheppen, maar door vrolijkmakende verwarring te zaaien. Ontregelend op z’n Wim T. Schippers. Of zoals het Rotterdamse icoon Santa Claus, beter bekend als Kabouter Buttplug. In de havenstad staan prachtige beelden, zoals De verwoeste stad van Zadkine en Sylvette van Picasso, maar de publiekslieveling blijft toch die kerstman met ‘gestileerde kerstboom’, zoals kunstenaar Paul McCarthy het zelf noemt. ‘Maar dat is toch overduidelijk een gigantische dwerg met een nog gigantischere kontstop? Of ben ik nou gek?’ De dildoplakker bewerkstelligt dezelfde vrolijkmakende verwarring op een microbudget. ‘Wie doet nu zoiets en waarom in vredesnaam?’

Laat precies díé vrolijkmakende verwarring de plaats innemen van de kwalijke verwarring. Ga nog een stap verder: word een dildoplakker-copycat. Op AliExpress heb je voor nog geen 5 euro inclusief verzendkosten een knoeperd van een zwieperd. Wie weet red je er wel het leven van een omaatje mee.