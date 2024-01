Winnaar en verliezer van de dag: Willem-Alexander vs. Willem-Alexander

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Willem-Alexander

We kunnen er niet omheen, prins Pils is best een relaxt figuur. Zonder hem was Lucky TV bijvoorbeeld nooit zo leuk geweest als nu. Bovendien heeft hij een leuke vrouw aan de haak geslagen, dus zo saai kan 'ie ook weer niet zijn. Proost, Willy, op je verjaardag! Ook wij staan vandaag ook lekker te zuipen tussen het oranje tuig op straat.

Verliezer van de dag: Willem-Alexander

Maar we moeten eerlijk zijn, met de volstrekt achterlijke staatsvorm monarchie zijn we nu wel eens klaar. Dus Willem, ga lekker iets met water doen, en laat dat staatshoofd-zijn over aan een democratisch gekozen staatshoofd. Dank.