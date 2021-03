Column Jurriaan van Eerten

‘Het went nooit dat iedere mafketel die je hier op straat tegenkomt gewapend kan zijn’

Het is fascinerend, zo’n klein machinetje waarmee je met één vingerbeweging een mensenleven kan beëindigen. Maar echt wennen doet het nooit voor onze Amerika-correspondent Jurriaan van Eerten. ‘Na een paar jaar in de VS heb ik geleerd niet met mijn vuist te zwaaien als iemand me afsnijdt in het verkeer of tegen me opbotst op straat.’