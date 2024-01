Lookalike Ted Cruz sleept lucratieve pornodeal binnen

Vorige week had nooit iemand van haar gehoord, maar inmiddels is Searcy Hayes een ware internetsensatie. Ze was te gast bij de populaire talkshow-host Maury Povich, toen een een kijker opmerkte dat ze sprekend lijkt op de 45-jarige presidentskandidaat Ted Cruz. En nu heeft de 21-jarige uit Mississippi dus een pornodeal met XHamster.com in handen. Zo snel kan het gaan.

“We wilden Searcy omdat ze een fenomeen is op internet”, aldus Mike Kulich, woordvoerder van XHamster.com, tegen The Huffington Post. “Ik denk dat een hoop XHamster-kijkers haar graag in actie zien.”

Lees ook: Oké, Ted Cruz dus De schandalen van het ‘heilige boontje’ op een rij

De vriend van Hayes, die zelf meespeelt, is ontzettend blij. “Het is ongelofelijk schokkend dat ze opeens zo beroemd is. Beroemder dan Madonna! Ik date een ster.”

De beroemdheid zelf had nog nooit van Cruz gehoord. “Ik weet niets van zijn standpunten en ik heb hem nog nooit gezien, dus ik weet niet of hij het goed genoeg deed om te worden herkozen”, zegt de kersverse pornoactrice, kennelijk niet op de hoogte van het feit dat Cruz nooit president is geweest.

Snel verdiend

Het stel verdient 1.666,67 dollar per minuut voor de sekstape van 6 minuten. “We willen een truck kopen, ons huis afbetalen en trouwen”, aldus het koppel.

Wanneer de sekstape uitkomt, is nog niet bekend. Hopelijk stuurt iemand Ted in ieder geval een linkje.

https://www.youtube.com/watch?v=Ros6Dad-36w