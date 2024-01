Oké, Ted Cruz dus... De schandalen van het 'heilige boontje' op een rij

Tegen de verwachtingen in won niet Donald Trump, maar Ted Cruz de eerste Republikeinse voorverkiezingen in Iowa. Een veel betekenende overwinning, al is de jonge senator uit Florida Marco Rubio ook aan een onverwachte opmars bezig. Hij werd pal achter Trump derde, met veel meer stemmen dan verwacht.

Maar nu even aandacht voor de eerste winnaar in de aanloop naar de komende presidentsverkiezingen, die in november plaatsvinden. Cruz is streng gelovig en oogt als een brave man. Maar zoals iedere presidentskandidaat, en ieder mens, moffelt ook Cruz wel eens wat weg. Van Trump weten we al lang dat hij een wandelend schandaal is, hierbij de schandalen van Cruz op een rij.

Hatelijke vriendjes

Ted Cruz is tegen het homohuwelijk en abortus. Nou zijn wel meer Amerikanen dat, maar Cruz ging een stap verder. Hij gaf een speech op een conferentie - National Religious Liberties Conference genaamd - van radiopresentator Kevin Swanson, die er openlijk voor uitkomt dat hij er voor is om homoseksuelen te executeren. Lees meer.

Lening Goldman Sachs verzwegen

Voor zijn campagne als senator van Texas, sloot Cruz een lening af bij Goldman Sachs, waar Cruz ooit werkte. Deze lening heeft hij verzwegen en dat is illegaal. Lees meer.

Drankmisbruik

Obama gebruikte ooit cocaïne, Clinton wiet en George Bush werd gepakt voor rijden onder invloed. Ook Ted Cruz is ooit over de schreef gegaan, zij het wat minder ernstig. Als minderjarige is hij ooit opgepakt voor het bezit van alcohol, zo gaf hij toe op zijn sollicitatieformulier voor de functie als senator van Texas.

Media hebben dit geprobeerd breed uit te meten, maar zonder succes. De kans is derhalve nihil dat hij hier tijdens de verkiezingen mee wordt geconfronteerd. Beide ouders van Cruz hadden overigens een alcoholprobleem.

Belangenverstrengeling

Cruz stemde 2014 voor een wetsvoorstel waarin stond dat 25 miljoen mensen met een studieschuld geherfinancierd zouden worden tegen lagere rentetarieven. Dat terwijl zijn zus, Roxanna Cruz (rechts op de foto), worstelde met een studieschuld. Er was een rechtszaak aangespannen door de Universiteit van Boston, omdat ze al jarenlang niets had betaald van haar studieschuld van meer dan 30.000 dollar. Lees meer.

Zijn andere zus, Miriam (links op de foto), overleed in 2012 aan een overdosis. Maar dat terzijde.

Facebook-spionage

De presidentskandidaat heeft vorig jaar de hulp van Britse psychologen en de start-up Cambridge Analytica ingeroepen om miljoenen Amerikaanse stemmers op Facebook te bespioneren. Het project werd gefinancierd door de vooraanstaande Republikein Robert Mercer. Zonder medeweten en toestemming van de betreffende Facebook-gebruikers zijn er middels een online enquête psychologische profielen van hen opgemaakt. Lees meer.

Pirate of the Caribbean

Tijdens zijn campagne in 2012 voor een plek in de senaat, heeft Cruz verzwegen een aandeel te hebben in een dubieuze Jamaicaanse holding van zijn oude studievriend David Panton (foto). Jaren geleden deed Cruz een investering. Door dit niet te melden, schond hij de ethische regels. Lees meer.