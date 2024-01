Ondertussen in republikeinenland: de masturbatiehaat van Cruz en de micropenis van Trump

De republikeinse presidentskandidaten worden minder en minder serieus genomen worden. Niets geen zorgwet, immigratiebeleid doet er niet toe, wat nou politiek? Op dit moment gaat het om seksspeeltjes, de masturbatiehaat van Ted Cruz en de lul van Donald Trump.

Om te beginnen met de streng gelovige Texaan Cruz, die dus onder druk staat wegens zijn vermeende haat jegens masturberen, al dan niet met met seksspeeltjes. Het tijdschrift Mother Jones rapporteerde dat Cruz in 2007, toen hij procureur-generaal van Texas was, een wet verdedigde die verkoop van seksspeeltjes verbood. Als onderdeel van de zaak, schreef Cruz dat “men wettelijk niet het recht op masturbatie heeft”.

Nuance

Volgens website Snopes moest Cruz echter de positie van de staat in de zaak verdedigen, en was dit niet per se zijn eigen standpunt. Toch leek het er even op dat de uiterst conservatieve kandidaat het niet zo op heeft met handwerk en doe-het-zelven. Gelukkig kon een oude huisgenoot wat bijdragen aan de conversatie.

Ted Cruz thinks people don't have a right to "stimulate their genitals." I was his college roommate. This would be a new belief of his. — Craig Mazin (@clmazin) 13 april 2016

Duidelijk, Cruz moest iets doen om dit allemaal weer een beetje recht te trekken. Tegen de radiopresentator van WABC, Curtis Sliwa, zei hij derhalve dat hij absoluut niet zal proberen om seksspeeltjes te verbieden, mocht hij president worden. “Wat een bizarre vraag, natuurlijk niet”, aldus Cruz. “Wat mensen privé doen gaat niemand aan, en al helemaal de overheid niet.”

‘Nobody has better toys than I do.’

En zo te zien is dat goed nieuws voor deze blonde New Yorker. “Niemand heeft betere speeltjes dan ik”, aldus Donald Trump in een ongerelateerde persconferentie.

De tegenstander van Cruz ligt overigens onder vuur omdat hij Ilma Gore, maakster van het bovenstaande satirische kunstwerk, wil aanklagen. Het werk ‘Make America Great Again’, waarop Trump is te zien met een micropenis, hangt momenteel in de Maddox Gallery in Londen, nadat Amerikaanse galerieën het kunstwerk uit veiligheidsoverwegingen niet wilden tentoonstellen. Het werk is voor 1 miljoen pond (ca. 1,25 miljoen euro) te koop. Maar de advocaten van Trump dreigen de kunstenares aan te klagen als ze daadwerkelijk tot verkoop over gaat.

Nee, gaat lekker daar in de republikeinse partij.