Bij de koffie: meer dan de helft van de Russen wil Sovjet-Unie terug en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Meer dan de helft van de Russen wil Sovjet Unie terug

More than half of Russians regret that the Soviet Union fell. pic.twitter.com/tvfuEGbbY3

— RFE/RL (@RFERL) 20 april 2016