Column Jurriaan van Eerten

‘Do the Right Thing is dertig jaar oud maar nog beangstigend actueel’

Een zwarte man overlijdt in de wurggreep van een agent, waarop een broeierige chaos van rellen volgt. Volgens Jurriaan van Eerten is Spike Lee's film Do the Right Thing nog even actueel als in 1989. ‘Al snel na de release bleek hoe scherp Lee op de realiteit zat: drie jaar later stond Los Angeles in brand.’