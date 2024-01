8 angstaanjagende ontwikkelingen in de robotica

Door sci-fi weten we al jaren wat ons te wachten staat wanneer de techniek slimmer wordt dan de technici: robots beseffen zich dat wij mensen eigenlijk maar imperfecte eikels zijn en moorden ons allemaal uit. Denk aan de robots uit de Matrix, of HAL uit 2001: A Space Odyssey.

Meer dat weerhoudt wetenschappers over de hele wereld er niet van om gewoon lekker moordrobots te ontwikkelen. Naar aanleiding van de campagne voor internationale wetgeving omtrent zogenaamde 'killer robots' hebben wij acht ontwikkelingen op rij gezet die je doen beseffen dat een efficiënte en emotieloze Apocalyps slechts een kwestie van tijd is. Bekijk ook even het filmpje over de campagne van vredesbeweging Pax.

8. Ze kunnen omgaan met beschadigingen

https://www.youtube.com/watch?v=T-c17RKh3uE

Vroeger was een kapotte robot nog gewoon kapot. Nu niet meer. Een team onderzoekers van de Pierre en Marie Curie Universiteit, onder leiding van Jean-Baptiste Mouret, heeft een robot ontworpen die zelfs beschadigd nog gewoon zijn werk kan doen.

Indrukwekkend? Zeker. Eng? Ook dat.

7. Ze kunnen goed met een zwaard overweg

https://www.youtube.com/watch?v=O3XyDLbaUmU

Het zwaard mag op het slagveld niet meer helemaal hip zijn, de precisie van deze robot angstaanjagend. Zeker in combinatie met andere robots in dit lijstje. Hoogtepunt van het filmpje is de sperzieboon die de robot perfect doormidden slicet (3:00).

6. Ze eten vlees

https://www.youtube.com/watch?v=ooGTNpZKAZY

“We begrijpen de maatschappelijke zorgen over toekomstige mensetende robots, maar dat is niet onze doelstelling”, aldus Cyclone’s CEO Harry Schoell.

In 2009 ontwikkelde Cyclone een energieautonome robot die op de biomassa van vliegen werkt. Toen zag het er nog grappig en primitief uit. Sindsdien is er nauwelijks meer iets van de robot vernomen. Verdacht.

5. Ze kunnen dingen die wij ze helemaal niet aangeleerd hebben

https://www.youtube.com/watch?v=OC2TTslf_YM

In het land van Godzilla hebben ze iets nog engers bedacht: een robot die door middel van geavanceerde kunstmatige intelligentie van ervaringen kan leren, een goede gok kan maken op basis van incomplete informatie en zelf plannen kan maken om een probleem op te lossen.

Zo kan de robot desgevraagd een kop thee zetten, zonder daar ooit voor te zijn geprogrammeerd. Dat niet alleen, de robot kan ook communiceren met robots van hetzelfde type, waardoor de robots gezamenlijk leren. Misschien moeten die onderzoekers toch Terminator opnieuw kijken, en eens goed nadenken over Skynet.

4. Ze kunnen verticale wanden moeiteloos beklimmen

https://www.youtube.com/watch?v=MZGGL20g99A

Omdat een paar jaar terug de robots toch nog vooral op wieltjes reden, konden we ons nog makkelijk verdedigen tegen een moordlustig exemplaar door een paar trappen te beklimmen. Dat kan dus ook niet meer. Een team onderzoekers van verschillende Amerikaanse onderzoeksinstituten heeft een robot ontworpen die zonder hulp verticale wanden kan beklimmen, net als een gekko.

Robotspinnen die door je raam naar binnen klimmen. Lekker.

3. Ze zijn complex, zelfs als ze héél klein zijn

Geen filmpje, maar daarom niet minder eng. Een van de voordelen die een mens tegenwoordig nog heeft tegenover een robot, is het feit dat de cellen waar wij uit bestaan heel veel kunnen. Maar ook dat duurt niet lang meer. Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology zijn erin geslaagd een complex biologisch circuit te bouwen. Een soort kunstmatige bacterie. Alsof er nog niet genoeg enge bacteriën waren.

2. Ze kunnen geheel zelfstandig gebouwen bouwen

https://www.youtube.com/watch?v=W18Z3UnnS_0

Dat robots goed dingen in elkaar kunnen zetten, dat zal inmiddels wel bekend zijn. Nu al worden in bijvoorbeeld de auto-industrie vrijwel autonome robots gebruikt. Maar geheel zelfstandig met drones een bouwwerk maken, dat was tot voor kort nog andere koek.

Even voor de duidelijkheid. In het filmpje hierboven worden de drones niet door mensen bestuurd. Wat zij doen is volledig automatisch.

1. Ze besturen ons brein

https://www.youtube.com/watch?v=gmbEX7zDzog

In de bovenstaande video zie je een kakkerlak die door middel van elektrische impulsen van een afstand kan worden bestuurd. Deze “Roach Biobot” wordt ontwikkeld door het iBionics laboratorium van North Carolina State University. Met de pulsen wordt het natuurlijke navigatiesysteem van de kakkerlak als het ware uitgeschakeld en vervangen met een kunstmatig equivalent, dat op afstand kan worden bestuurd.

De onderzoekers kunnen naar links en naar rechts sturen door de kakkerlakkenhersenen zo te stimuleren dat het denkt dat er objecten in de weg liggen. De onderzoekers krijgen de kakkerlak in beweging door dreiging van een roofdier te simuleren.

Als je droomt dat je achterna wordt gezeten door iets verschrikkelijks, maar er liggen voortdurend objecten in de weg, dan heet dat een nachtmerrie. Don’t let your dreams be dream.