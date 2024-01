Bij de koffie: ravage op A2 door melkwagen, woeste ADO-fans voor hotel Hui Wang en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Ravage op A2 door gekantelde melkwagen

Flinke ravage A2 door gekantelde melkwagen: Op de snelweg A2 van Maastricht naar Eindhoven is woensdagochtend ... https://t.co/fkNVdoCq0h — AD.nl (@ADonline) 20 april 2016

Op de A2 bij Eindhoven is een vrachtwagen geladen met pakken melk door de middenberm geschoten en op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Leenderheide, de weg is in beide richtingen dicht en er is een lange file ontstaan.

Trump en Clinton winnen in New York

VIDEO: Trump and Clinton win big in New York primary. https://t.co/QT8tT5Ui8U — The Associated Press (@AP) 20 april 2016

Donald Trump heeft de voorverkiezing voor de Republikeinse partij in de staat New York met een ruime meerderheid gewonnen. Bij de Democratische partij heeft Hillary Clinton gewonnen.

Frankrijk verlengt noodtoestand voor EK

Frankrijk verlengt noodtoestand voor EK voetbal: https://t.co/bOhEJQpsqO — NU.nl (@NUnl) 20 april 2016

De noodtoestand in Frankrijk wordt opnieuw verlengd. De termijn zou op 26 mei aflopen, maar premier Valls wil dat de noodtoestand ook tijdens het EK voetbal in Frankrijk geldt. Dat is van 10 juni tot en met 10 juli. Het parlement moet er nog wel mee instemmen.

Rol voor Doutzen Kroes in Wonder Woman

Amazonianhood?? LOVE my sisters??@doutzen @cn_connienielsen @naprous Een foto die is geplaatst door Gal Gadot (@gal_gadot) op 18 Apr 2016 om 1:29 PDT

Doutzen Kroes heeft een rol in de DC Comics-film Wonder Woman. Dat blijkt uit een Instagrampost van de hoofdrolspeelster Gal Gadot, meldt Movieweb. Gadot noemt haar in het bericht een 'Amazonian sister', een verwijzing naar de film. De geruchten dat het Nederlandse topmodel een rol heeft in Wonder Woman gingen al een tijdje.

Fans ADO Den-Haag zoeken Hui Wang

Gespannen sfeer rondom Hotel Des Indes waar #ADO-eigenaar #Wang mogelijk verblijft https://t.co/VGaoUJT2CD — Omroep West (@omroepwest) 19 april 2016

Zestig tot zeventig supporters van ADO Den Haag hebben zich gisteravond verzameld in de buurt van Hotel Des Indes, omdat ze kwaad waren op Hui Wang, de grootaandeelhouder van de club. Wang zou in het hotel verblijven. Op Facebook hadden supporters opgeroepen naar het hotel te komen; ze eisten een gesprek met de Chinees. Een persoon werd gearresteerd, wegens belediging.