Bij de koffie: Utah 'War on Porn', Snowden dubbelspion en meer...

Eén op negen jongeren middelbare school wordt gepest

Een onderzoek uitgevoerd door de GGD en RIVM onder 100.000 jongeren wijst uit dat bijna 11 procent wordt gepest. Dat komt neer op gemiddeld drie leerlingen per klas. Uit het onderzoek blijkt ook dat meisjes en jongens ongeveer even vaak slachtoffer van pesten zijn, maar dat jongens vaker de dader zijn. Pesten blijkt meer voor te komen op het vmbo.

Duitse spionnen beschuldigen Snowden van spionage voor Rusland

Volgens het hoofd van de Duitse geheime dienst is het mogelijk dat Snowden voor de Russen werkte. Volgens hem is het verdacht dat de Amerikaan niet met onthullingen over Rusland of China is gekomen.

Utah noemt porno gevaar volksgezondheid

Utah gouverneur Gary R. Herbert is van plan om vandaag twee wetten te ondertekenen met het doel de “seksueel verwerpelijke invloed van porno” tegen te gaan. In die wetten wordt porno als gevaar voor de volksgezondheid bestempeld, omdat het zowel tot psychische schade bij individuen als maatschappelijk verval zou leiden.

Ajax wil Huntelaar

Het AD meldt dat Ajax van plan is deze zomer een bod uit te doen op de Nederlandse spits, die nu voor Schalke 04 uitkomt. De 33-jarige spits kwam in 2008 voor het laatst voor Ajax uit, waarna hij bij Real Madrid en AC Milan uitkwam voor hij naar Duitsland vertrok.