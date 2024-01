'Vierhonderd vluchtelingen verdronken tijdens drama op Middellandse Zee'

Honderden migranten zijn vermoedelijk omgekomen tijdens een ramp op de Middellandse Zee. Dat meldt de Italiaanse president Sergio Matarella. Matarella noemde het vandaag tijdens een bijeenkomst in Rome een 'tragedie'. Meer details over de ramp bracht de president niet naar buiten.

Volgens BBC gaat het om een overladen boot, met daarop in totaal meer dan vierhonderd vluchtelingen, die is gezonken. De ramp zou voor de kust van Egypte plaats hebben gevonden. Een Somalische diplomaat in Egypte heeft dit bevestigd op basis van berichten van nabestaanden op social media.

Somalische media melden dat er slechts 29 mensen uit zee zijn gered. De Somalische ambassadeur in Egypte vreest naar eigen zeggen dat de meeste anderen zijn verdronken.

Italiaanse kustwacht

De Italiaanse kustwacht heeft de ramp nog niet kunnen bevestigen. Wel maakte de Italiaanse kustwacht vandaag bekend dat er zes lichamen van vluchtelingen zijn geborgen en 108 migranten zijn gered van een half gezonken rubberboot. Ze werden gevonden door een schip van de humanitaire organisatie SOS Méditerranée en worden naar Lampedusa gebracht. Hun nationaliteit is niet bekend.

Verscheidene Europese ministers van buitenlandse zaken zeggen volgens Trouw te vrezen dat de overtochten richting Sicilië weer toenemen, nu het onstuimige winterweer op de Middellandse Zee voorbij is. Die route is populair bij Eritreeërs die het schrikbewind in hun land ontvluchten en bij West-Afrikanen die op zoek zijn naar betere economische vooruitzichten. Vorige week werden in vier dagen tijd al zesduizend migranten in de wateren tussen Sicilië en Libië opgepikt.

180.000

Volgens cijfers van de Verenigde Naties hebben dit jaar zo'n 180.000 mensen geprobeerd de Middellandse Zee over te steken. Bijna achthonderd van hen kwamen hierbij om het leven.