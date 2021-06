Entertainment

Lange Frans: ‘Ik denk dat Arjen stiekem heel graag Lange Frans wil zijn’

Niet lang nadat Arjen Lubach (41) besloot te stoppen, besluit hij weer te beginnen. Volgend jaar is hij maar liefst vier keer per week te zien met een nieuw satirisch actualiteitenprogramma. Maar of dat ook lachen wordt?