Christelijke fastfoodketen klaagt Abigail Ratchford aan om 'onzedelijke' video

De Californische fastfoodketen In-N-Out Burger is boos op model Abigail Ratchford, omdat zij in een video een milkshake over haar borsten knoeit, wat frietjes in de lucht gooit. En dat allemaal in een niets verhullend uniformpje van de keten. Goede reclame, zou je zeggen. Maar niet voor In-N-Out, want het bedrijf nogal van de bijbel. Ze hebben zelfs bijbelverzen op de verpakkingen staan.

De keten claimt dat ze wegens de video, waarin “enkele seksueel suggestieve handelingen worden verricht met In-N-Out Burger-eten”, met klachten zijn overspoeld. Dus is er nu een rechtszaak. Het enige 'probleem' is dat de YouTube-video niet door Ratchford of haar management gehost wordt. Voorlopig blijft hij dus nog even online. Het doel van de video is ons overigens niet bekend. Doet er ook niet toe.

https://www.youtube.com/watch?v=3Vb5uWK8uQw

En omdat de context van een verhaal erg belangrijk is, hier nog wat essentiële achtergrondinformatie.