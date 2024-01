Pro-veganistische Super Bowl-reclame verbannen wegens 'te woeste seks'

De Super Bowl, die dit jaar op 7 februari plaatsvindt, is het enige sportevenement ter wereld waarbij de de reclames boeiender zijn dan de sport zelf.

Lijstjes van de beste en meest sexy Super Bowl-reclames zijn er dan ook te over, maar nu even de aandacht voor deze PETA-reclame die niet uitgezonden mag worden tijdens een van de vele commercial breaks rond de finale van het american football-seizoen. In het filmpje laat de dierenrechtenorganisatie zien dat veganisten langere seks hebben dan vleeseters. Sowieso onzin natuurlijk, maar de reden van de verbanning is de 'woeste seks' in het spotje.

Ach ja, oordeel zelf. En mocht je het echt willen weten: de finale gaat tussen de Denver Broncos en de Carolina Panthers.

https://www.youtube.com/watch?v=coANMLRMirQ