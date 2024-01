Winnaar en verliezer van de dag: Hongaarse nerd vs. Robert de Niro

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Balázs Bank

Il a installé Flappy Bird sur sa cigarette électronique: Balazs Bank s’ennuyait ferme et il https://t.co/1trJFoUnSn — ECHO (@echocorpfr) 14 april 2016

Vraag ons vooral niet hoe, en zeker niet waarom, maar het is de Hongaar Balázs Bank gelukt om de spellen Flappy Bird en Snake op een e-sigaret te installeren. Wat een held.

Verliezer van de dag: Robert de Niro

Watch Robert De Niro speak candidly about anti-vaccine documentary, his son, autism, and more: https://t.co/QR1jpsww0v — TODAY (@TODAYshow) 13 april 2016

Een goede acteur hoeft niet per se slim te zijn, maar tegen alle medische kennis in beweren dat vaccinaties autisme veroorzaken getuigt van net iets te veel domheid. Ook al gaat het hier om zijn zoon. Een voorzichtige verliezer van de dag.