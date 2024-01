Gerard Cox: 'Seks met Linda de Mol zou ik wel leuk vinden'

Gerard Cox (77) is naar eigen zeggen niet stuk te krijgen, maar kiest wel alleen nog maar de krenten uit de pap. Het Rotterdamse oorlogskind heeft als altijd het hart op de tong: ‘Als ze in Mokum een tunneltje moeten graven, dan stort de halve stad in. Ik kom er graag, maar ik ga er ook altijd graag weer weg.’

Fotografie ANP

Hebt u ergens spijt van in je leven?

‘Nee, want spijt hebben heeft geen zin. Dat lost niets op. Wel had ik sommige dingen beter niet kunnen doen, zoals het nummer Ajax Is Dood uitbrengen. Vlak daarna wonnen ze drie keer de Europacup en ik heb mensen er echt mee op hun ziel getrapt. Vooral Sjaak Swart was daar erg boos over. Ik was echter te jong en te stom om dat in te zien, maar nu zeg ik: slechte keuze geweest.’

Wat staat er nog op uw bucketlist?

‘Ik roep al jarenlang dat ik nog weleens genomen wil worden door Linda de Mol. Dat zou ik wel leuk vinden. En anders meedoen in een Hollywood-productie met Robert De Niro in de hoofdrol. Een klein rolletje is voor mij al voldoende. Daar hoef ik dan maar 100.000 dollar voor.’

