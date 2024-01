Dit onderzoek verklaart veel over je bizarre trips: LSD verenigt het brein

Wetenschappers hebben ontdekt dat lysergeenzuurdi-ethylamide, beter bekend als LSD-25 of simpelweg LSD, je hersenen completer maakt. De onderzoekers claimen het geheim achter onder meer het hallucinerende effect en de van de drug te hebben onthuld.

Uit de studie, die gepubliceerd is door de Proceedings of the National Academy of Science, blijkt dat de drug delen van de hersenen afbreekt die normaal gesproken verschillende functies, zoals beweging en zicht, van elkaar gescheiden houden. "In wezen heb je een verenigd brein tijdens een trip", aldus onderzoeksleider Robin Carhart-Harris.

Lees ook: Jan Slagter en andere LSD-gebruikers waarvan je het niet zou verwachten

Voor het onderzoek werd de hersenactiviteit van veertig mensen gemeten, waarvan de ene helft echte LSD en de andere helft een placebo kreeg toegediend. Op de scans is zichtbaar dat mensen die hallucineren door de drug daadwerkelijk 'zien' met meerdere delen van hun hersenen. Een soort derde oog, dus, waarmee je bijvoorbeeld geluiden kan zien.

Scans van de mensen met een placebo

Scans van de mensen onder invloed van LSD

Kinderlijke manier van denken

"Normaal gesproken bestaan onze hersenen uit onafhankelijke netwerken die verantwoordelijk zijn voor aparte en complexe functies. LSD verenigt die verschillende gebieden en laat ze integreren. Dat zorgt voor een veel completer brein. Onze onderzoeksresultaten suggereren dat dit effect ten grondslag ligt aan de extreem veranderende bewustzijnstoestand en hallucinaties. Het verenigde brein is ook gerelateerd aan wat men de ego-oplossing noemt. Tijdens een trip wordt je normale gevoel van eigenwaarde afgebroken en verbind je je opnieuw met jezelf, met anderen en met je omgeving", legt Carhart-Harris uit.

Door het afbreken van de beperkingen, die meestal scheidingen tussen verschillende hersenfuncties betreffen, ga je volgens de onderzoekers terug naar een kinderlijke manier van denken; vrij en ongedwongen. Volgens Amanda Feeling, die ook meewerkte aan het onderzoek, kan LSD gebruikt worden om nieuwe vormen van kennis te begrijpen.

"En uiteindelijk ook als medicijn voor bijvoorbeeld depressie en verslaving, omdat dit soort aandoeningen vaak zijn ontstaan door ingebakken gedachtes", zegt Feeling.