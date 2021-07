Jack Poels: ‘Ik zag opeens voormalig crewleden rondrijden in een bestelbusje’

Voor iedereen in de muziekindustrie sloeg de lockdown in als een bom. Gelukkig voor Jack Poels en de andere leden van Rowwen Hèze is hun band ook een bedrijf, wat betekent dat ze gebruik konden maken van de coronasteunmaatregelen. De leden van hun crew hadden echter niet zoveel geluk, want zij werkten grotendeels als freelancer. Dat betekende dat ze plotseling heel ergens anders aan de slag gaan moesten gaan om rond te komen.

Poels maakte het van dichtbij mee. “Ik zag opeens voormalige crewleden in Horst rondrijden in een bestelbusje”, vertelt de zanger. “En ik ken ook voormalige crewleden die iets heel anders gingen doen, in de haven werken bijvoorbeeld, of die dakdekker werden, en die het opeens ook prettig bleken te vinden dat ze ’s avonds wél eens thuis waren.”

Aan de slag

Poels zelf kreeg ook een heel ander ritme vanaf de avond dat aangekondigd werd dat kroegen na 18.00 de deuren dicht moesten doen. Terwijl het gros van de bevolking in rust ging, zat in het dorpje America een man dríé platen te schrijven. “Er ging een kraan open in mijn hoofd, en ik ben gaan schrijven, en blijven schrijven. De eerste soloplaat, de tweede, de nieuwe Rowwen Hèze-plaat, een dichtbundel. Ik ben veel gaan schilderen, en ben begonnen met de eerste aanzet voor een band met alleen maar familieleden, die band gaat Nevenproject heten.”

Ondertussen geeft Poels andere muzikanten ook een steuntje in de rug door hun cd’s te kopen. Tenminste: als hij iets van ze gejat heeft. Uit schuldgevoel. “Als ik bijvoorbeeld een gitaarriffje gebruik dat ik heb gehoord bij Bryan Adams, koop ik de cd waar het nummer op staat. Heeft Bryan zijn royalty’s toch terug. Maar volgens onze bassist Wladimir kán ik helemaal niet jatten, omdat ik de akkoorden niet eens ken.” Lachend: “Ik ben volgens hem een veel te slechte muzikant om te kunnen jatten.”

In de nieuwste editie van Nieuwe Revu vertelt Jack Poels over zijn stamkroeg, leven in een kleine gemeenschap en Spotify. Ook vertelt de zanger over Doe Maar, zijn liefde voor Bob Ross en natuurlijk over muziek maken. Nieuwe Revu 28 ligt morgen in de winkel en is te bestellen via Tijdschrift.land.