Nieuwe trailer Game of Thrones; meer actie, minder Jon Snow

Nog twee weken, en dan begint het nieuwe seizoen van Game of Thrones. Eindelijk. En anders dan in vorige seizoenen zijn veel van de verhaallijnen gebaseerd op het nog niet gepubliceerde zesde boek van schrijver G.R.R. Martin. Zelfs de boeklezers worden dit seizoen verrast.

Daar staan we dan. De winter die je wist dat zou komen is eindelijk hier. En we hebben een hoop vragen. Komt Jon Snow terug uit de dood? Wat gebeurt er met onze eigen Carice van Houten nu haar beschermer Stannis verdwenen is? Zien we Rickon Stark ooit nog terug?

We kunnen wel wat voorspellingen doen. Huis Greyjoy loopt qua verhaallijn twee hele boeken achter op de rest, dus ongetwijfeld gaan we veel zien van Yara Greyjoy en haar Vikingen. Dit geldt ook voor Arya Stark. Verwacht dus een aflevering of twee van Hitman for Kids in Braavos.

Groter budget

Eerder werd al bekend dat het budget voor het zesde seizoen van 60 miljoen naar 100 miljoen dollar is verhoogd, en ook dat is met een beetje fantasie terug te zien in de trailer. Veel is waarschijnlijk opgegaan aan de veldslag tussen de Boltons aan de ene kant en de Starks en Wildlings aan de andere kant, die in de trailer naar voren komt. Maar ook een CGI draak is duur.

10 miljoen per aflevering. Dat belooft wat.

Het nieuwe seizoen begint op 24 april. Bekijk hier de nieuwste trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=EI0ib1NErqg&nohtml5=False