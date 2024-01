Mash-ups vervelen nooit, vooral niet als Donald Trump er deel vanuit maakt. Ditmaal een Game of Thrones-versie.

In Game of Thrones Winter is Trumping begint prinses Daenerys Targaryen met een rede, maar al snel grijpt de bemoeizuchtige Trump in. En zo gaat dat de hele episode door, om verder niet al te veel te verklappen. Geniaal dit.

https://www.youtube.com/watch?v=I0tE6T-ecmg