Interview: de oude jury over het nieuwe Idols

Na acht jaar is Idols weer op de buis. Mensen kijken massaal maar de commentaren op de vijfde editie van de moeder aller zangtalentenjachten houden niet over. Tijd voor een deskundige evaluatie door juryleden van het eerste uur: Henkjan Smits, Jerney Kaagman en Edwin Jansen.

Anderhalf miljoen kijkers voor de eerste aflevering – de beste score voor een RTL5-programma sinds 2006 - en bijna 1,3 miljoen voor de tweede. Van Idols-moeheid lijkt na alle zangtalentenjachten van de afgelopen jaren nog geen sprake te zijn. Toch?

HS: ‘Het is een ander programma geworden. Heel verstandig van RTL om het niet meer uit te zenden op de grote familiezender RTL4 maar op RTL5 en het te verhuizen van de vrijdag- naar de woensdagavond. Daarmee trek je meer jongeren tussen 15 en 28 jaar, de beoogde doelgroep. Marketingtechnisch ook heel slim aangepakt. Als Idols 5 niet gescoord zou hebben, dan hadden ze dat kunnen toeschrijven aan de minder populaire zender RTL5. Nu het wel scoort, kunnen ze triomfantelijk zeggen dat het de beste score ooit is op de zender. Hoe dan ook: toen wij in 2002 met Idols begonnen, hadden we de eerste aflevering 1,8 miljoen kijkers. De week erna maar liefst 2,3 miljoen.’

JK: ‘Zowel mijn echtgenoot met zijn achtergrond in de muziekbusiness als ikzelf zijn van mening dat Idols 5 van mindere kwaliteit is. Het komt over als een low budget-programma. De regie is ronduit slecht. Ze gaan gelijk van start zonder enige opbouw, waardoor je het publiek normaliter meeneemt. Een groot verschil met andere talentenjachten zoals The Voice – erg mooi qua regie, belichting en decor, wat heel belangrijk is – of die van Giel Beelen. Die vind ik veel beter en echter.’

EJ: ‘Ik vind de nieuwe Idols helemaal top.’

Kijkers vinden de juryleden - Martijn Krabbé (presentator), Jamai Loman (zanger), Eva Simons (zangeres) en Ronald Molendijk (dj) – arrogant en lachebekje Krabbé onecht, blijkt op social media. Wat vindt u?

HS: ‘Daar ga ik niks over zeggen. Ik had weer in de jury kunnen zitten – RTL polste mij en de andere juryleden van weleer over hernieuwde deelname – maar ik heb er zelf voor gekozen om dat niet te doen. Dan vind ik het onaardig om iets te zeggen over de mensen die wel ja zeiden. Ik zag van deelname af omdat ik het te druk heb als coach in het bedrijfsleven en radiomaker bij Omroep Max én omdat het nooit meer zo leuk wordt als vroeger. Edwin en Jerney hadden toen al nee hadden gezegd en Eric was nog aan het overwegen.’

JK: ‘De jury bestond vroeger uit bekende mensen, nu niet. Ze zitten hoog in de boom. Wij werkten ook professioneler.’

EJ: ‘Ik vind dat de nieuwe juryleden het hartstikke goed doen.’

De kandidaten worden over het algemeen zielig gevonden en een topper zit er blijkbaar nog niet tussen. Hoe ziet u dat?

HS: ‘Ik kan dat niet beoordelen omdat ik de eerste aflevering slechts gedeeltelijk zag en de tweede heb gemist.’

JK: ‘Ik zou meer afleveringen moeten zien om daar iets over te kunnen zeggen. Vroeger zag je het talent in de loop van het programma groeien.’

EJ: ‘Nogmaals: ik vind de huidige editie helemaal geweldig.’

In de tweede aflevering ging kermiskind Johnny ondanks een ‘verschrikkelijk slechte’ auditie door naar de volgende ronde vanwege zijn knappe uiterlijk. Jurylid Eva Simons schoot tot nu toe al vijf keer vol. Er is weinig meer over van het vernieuwende van het programma waarin je zag hoe de jury kandidaten in hun gezicht zei waar het op stond.

HS: ‘Dat het programma op deze manier weer scoort, zegt genoeg.’

JK: ‘Het programma schiet zijn doel voorbij. Je kunt deelnemers wel door laten gaan naar de volgende ronde om hen daar te laten stranden – veel mensen vinden dat leuk – maar wij probeerden als jury altijd opbouwende kritiek te leveren. Wij begonnen vanaf nul naar voorbeeld van het Engelse Pop Idol. Dat gaf aan hoe je de formule van het programma moest verpakken. Er wordt vaak gedaan alsof het heel bijzonder was wat wij deden – dat was gedeeltelijk zo – maar het grote succes was mede te danken aan die formule. Idols 5 is een ander programma met een formule waarin ik mezelf niet kan terugvinden.’

EJ: ‘Ik vind de opzet weer helemaal geslaagd.’

