Jerney Kaagman: 'Nieuwe Idols ronduit slecht'

Na acht jaar is Idols weer op de buis. Mensen kijken massaal maar de commentaren op de vijfde editie van de moeder aller zangtalentenjachten houden niet over. Tijd voor een deskundige evaluatie door juryleden van het eerste uur: Henkjan Smits,Jerney Kaagman en Edwin Jansen.

Kaagman vindt het in ieder geval niks. "De nieuwe Idols komt over als een low budget-programma. De regie is ronduit slecht." Jansen is wel enthousiast. “Ik vind de nieuwe Idols helemaal top. En de nieuwe juryleden doen het hartstikke goed.”

Het tenenkrommende programma is verhuisd van RTL4 naar RTL5 en wordt tegenwoordig uitgezonden op de woensdagavond. “Daarmee trek je meer jongeren tussen 15 en 28 jaar, de beoogde doelgroep. Marketingtechnisch best slim aangepakt,” aldus Henkjan.

“RTL polste mij en de andere juryleden van weleer over hernieuwde deelname,” zegt Henkjan. “Maar het wordt nooit meer zo leuk als vroeger.”

