Trailer Harry Potter spin-off; toverkunst in het New York van de jaren 30

Voor de Harry Potter-fans: de eerste volledige trailer voor de film Fantastic Beasts and Where to Find Them (Nederlands: Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden) is vandaag uitgekomen. De film is een spin-off van de populaire Harry Potter-serie en speelt zich af in het Amerika van de jaren '30.

In de film wordt het verhaal verteld van Newt Scamandar (Eddie Redmayne), de fictieve auteur van het boek Fantastic Beasts and Where to Find Them dat in 2001 door J.K. Rowling werd gepubliceerd. De voormalige Zweinstein-student reist af naar Amerika om daar onderzoek te doen naar magische wezens.

Tijdens zijn zoektocht gaat er van alles mis en probeert hij samen met Tina Goldstein (Katherine Waterston) uit de handen te blijven van de Amerikaanse magische detective Percival Graves (Colin Farrell).

De film komt uit op 18 November.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ViuDsy7yb8M&feature=youtu.be