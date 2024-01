Winnaar en verliezer van de dag: J.K. Rowling vs. Russische politieagent

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: J.K. Rowling

Harry Potter and the cursed child is het snelst verkopende boek in het Verenigd Koninkrijk, van het afgelopen decennium. In de eerste drie dagen gingen er van de opvolger van de Harry Potter-reeks al meer dan 680.000 exemplaren over de toonbank. Daarmee versloeg de tovenaar recordhouder Fifty Shades of Grey, waarvan in de eerste week 664.478 boeken werden verkocht in 2012. Doet ze toch maar weer even, die J.K. Rowling.

Verliezer van de dag: Russische politieagent

https://www.youtube.com/watch?v=4kFVZSnuGgY

Behoeft geen verdere uitleg.