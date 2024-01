Wat is Code 8? Iedereen wil het weten na deze mysterieuze trailer

Er is vanuit het niets een mysterieuze trailer verschenen van Code 8, een filmproject waarover nog nauwelijks iets bekend is.

Stephen Amell, bekend van de serie Arrow en Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (die 6 juni uitkomt), deelde de trailer via Facebook. In de trailer komt naar voren dat 4 procent van de mensen abnormale capaciteiten heeft en verantwoordelijk is voor 60 procent van alle arrestaties. Verder wordt er behalve een stad die Lincoln City heet weinig prijs gegeven. Dus ja, zeg het maar...

Op 22 maart wordt een volledige trailer vrijgegeven, op de website van Code 8 wordt afgeteld tot die datum. Het is inmiddels bekend dat naast Stephen Amell onder anderen zijn neef Robbie Amell als acteur betrokken is bij het project. Jeff Chan, bekend van de horrorfilm Grace, regisseert Code 8.

De onderstaande teaser trailer ging direct viral, in de reacties vragen mensen zich massaal af wat dit nou precies is. Veelvuldig wordt er in ieder geval een link gemaakt met District 9, de film van Neill Blomkamp uit 2009. Oordeel zelf.

https://www.youtube.com/watch?v=7zleH57l_vI