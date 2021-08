Nieuwe Revu 34 is nu uit!

Freek van Kraaikamp ging voor ons coververhaal naar de scheidslijn tussen Rijswijk en Den Haag voor een interview met Mirko Kuit. De in 1963 geboren huisfotograaf van alles wat met hardcore te maken heeft vertelt over de opkomst van de gabber-hype, waar hij als partyfotograaf mede verantwoordelijk voor was. En hoewel de hype verdween en Mirko ondertussen tegen de 60 is, is hij nog steeds trouw aan zijn passie, want 'gabber blijf je tot de dood'. 'De meeste leeftijdsgenoten leven in een totaal andere wereld dan ik, daarin voel ik mij wel een buitenbeentje. In de nacht werk ik en overdag slaap ik. Ondertussen voel ik me van binnen ook echt nog steeds die gabber van vroeger, dat blijft altijd kriebelen. Dat zie ik iemand anders van bijna zestig niet snel doen. Uiterlijk denken ze vast, daar heb je weer zo’n ouwe saaie bejaarde. Maar van binnen is dat wel even anders.‘

'Er komen vaak mensen langs die iets willen vertellen over een nieuw programma of project. Natuurlijk denk ik soms: hoe gaan we dit onderwerp goed belichten? Maar dan zeg ik tegen mezelf: dit wordt een interessant gesprek, zolang ik me maar openstel.' Pernille la Lau (49) werkt al zolang bij Koffietijd dat ze tot het meubilair behoort van het niets-aan-de-hand-programma over ditjes en datjes. Maar dat wil niet zeggen dat ze op haar lauweren rust. ‘Ik wil meemaken, ervaren, ontmoeten en openstaan, zodat ik wijs oud kan worden.’ In de tussentijd verliet ze de vader van haar kinderen, krijgt ze nog altijd veel aandacht van het mannelijk geslacht en geniet ze van haar huidige love in progress. ‘Het gaat heel goed, schrijf dat maar op.’

De comeback van de elpee is zo’n succes dat van een hype geen sprake meer is. Vrijwel elke artiest brengt nieuw werk ook op langspeelplaat uit, het aantal winkels stijgt en platenbeurzen worden groter en groter. De keerzijde: de markt wordt overstroomd door amateurs en opportunisten. Hoe hou je het hoofd boven water? Vier gepassioneerde vinylverkopers over het zwarte goud. 'De Beastie Boys hebben hier veel samples gevonden, vandaar dit bedankje op de hoes: Thanks for the funky beats. In de tijd van Pulp Fiction kwam Quentin Tarantino hier vaak. Dan maakte hij een praatje en kocht altijd veel, meestal singles. Ik heb hem ik weet niet hoe vaak Little Green Bag verkocht, die wilde hij elke keer wéér hebben.'

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over mariniers op hippiejacht, de sporthelden van toen en nu, en het verhaal van een van de meest omvangrijke en meest beruchte sektes ter wereld: Children of God. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

