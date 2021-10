Entertainment

Als cabaretiers het lachen vergaat: 'Ik ontving dagelijks haatmailtjes'

We zijn steeds sneller gekwetst, we mogen steeds minder zeggen, we durven ons steeds minder uit te spreken. Gegronde angsten, of nog niet helemaal woke? Nieuwe Revu ging de uiterst gevoelige discussie aan met cabaretiers Freek de Jonge en Javier Guzman. ‘Hoe meer bedreigingen en haatmail ik krijg, hoe meer ik het gevoel heb dat ik de juiste dingen zeg.’