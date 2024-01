Pornoactrice Amber Rayne (31) dood aangetroffen in slaapkamer

Amber Rayne, een van de tien pornoactrices die seksmonster James Deen hebben beschuldigd van mishandeling en verkrachting, is op 31-jarige dood aangetroffen in haar slaapkamer. De actrice, wiens echte naam Meghan Wren is, had bijna vijfhonderd pornofilms op haar imposante CV staan toen ze vorig jaar met pensioen ging. Een autopsierapport moet de doodsoorzaak van de actrice nog uitwijzen.

Rayne was onlangs nog een aantal keer in het nieuws rond de golf aan beschuldigingen van Deen. Hoewel ze later een vriendschap met hem heeft opgebouwd, gaf Rayne aan dat Deen haar een aantal jaar geleden meerdere malen heeft geslagen en aangerand op de set. Deen heeft meerdere aanklachten aan zijn broek hangen, de zaak tegen hem is nog niet voor de rechter gekomen.

Lees ook: Ook Farrah Abraham slachtoffer van seksmonster James Deen

Sad to hear about Amber Rayne passing. She always had a positive attitude and was a credit to our industry. — Kayden Kross (@Kayden_Kross) 3 april 2016

Regisseur Stormy Daniels noemde haar “een echte vriendin, en een van de beste actrices om mee te werken." Ook Kayden Kross en Nicki Hunter hebben hun steun betuigd, net als vele anderen in de pornowereld.