Wie denkt Bobbi Eden wel dat zij is?

De Haag­se hijgster, geboren als Priscilla Hendrikse, is als pornoster over haar houdbaarheidsdatum heen en richt zich op een heel andere carrière.

Op je veertigste ben je doorgaans geen sekssymbool meer, toch?

Dat vindt bronstige Bobbi zelf ook, hoor. Daarom is ze al sinds enige tijd gestopt met haar rol als piemelvretende trekpop in de diepst penetrerende pornoproducties die Nederland ooit heeft voortgebracht. In de wereld van kale klapperende vaginavleugels en wulps meewiegende gigatieten was ze lange tijd ’s lands grootste exportproduct, maar de zaadvragende ogen van Bobbi Eden focussen zich tegenwoordig op een heel ander soort genre. Samen met haar 3-jarige peuter kijkt ze naar Superman en Spiderman, die hun tampeloeresen voor het gemak gewoon in hun strakke blauwe broekjes houden.

Tijdens een ­stevige neuk partij zet ik geen Herman van Veen op

Doet Eden eigenlijk nog weleens wat stouts?

Nauwelijks. Haar Haagse heerlijkheid opent ze alleen nog voor haar partner, niet meer voor de camera’s. Ze organiseert grote erotiekevenementen, zoals de beurs Loversland die in maart weer in de IJsselhallen van Zwolle wordt gehouden. Ook exploiteert ze een aantal websites waar zelfs Katja Schuurman rooie oortjes van krijgt. Op de zender TLC krijgt ze een eigen programma: Bevallen Met… Haar toylijn vol vrouwenspeelgoed heeft ze uitgebouwd met thuisparty’s, waarbij in plaats van Tupperware allerlei soorten dildo’s op tafel komen draaien en schudden. Verder is ze na vele jaren van hardcore naaien tegenwoordig ook keihard aan het haken geslagen. De Haagse blondine gaf reeds twee haakboeken uit en ook dit jaar zullen er weer twee boeken verschijnen van het betere eh, handwerk.

Wat vindt Bobbi Eden van zichzelf?

Wat vinden wij van Bobbi Eden?

Als we naar Herman van Veen luisteren, denken we steevast aan Bobbi. Maar we denken sowieso altijd aan Bobbi.

Wat vinden anderen van Bobbi Eden?

MARK LAURENZ echtgenoot & manager

‘Priscilla en ik zijn nu twaalf jaar samen. We hebben elkaar leren kennen op Hyves, echt waar. Ik kwam haar profielfoto tegen en ging er vanuit dat de Bobbi Eden-account fake was. Toch voegde ik haar toe, waarna ik een berichtje kreeg: “Mooie ogen heb je.” Ik ging er nog steeds vanuit dat het een nepaccount was en antwoordde: “Slijmbal.” Toen we over en weer berichtjes gingen sturen, bleek het toch de echte Bobbi Eden te zijn. We gingen chatten via MSN Messenger en na drie maanden besloten we om eens af te spreken. Ze wilde ons eerste afspraakje in de sauna en dat hebben we gedaan. Ik was bloednerveus, maar het klikte meteen. Na een paar maanden zijn we gaan samenwonen en een jaar later zijn we getrouwd. Ik vind het bijzonder dat ze zoveel verschillende lagen heeft. Ze is heel creatief, erg gedreven en superlief. Tegelijk kan ze erg chaotisch zijn en wil ze vaak honderd ballen tegelijk in de lucht houden. Dat chaotische is soms weleens lastig, maar ik denk dat het inherent is aan een creatieve geest. Ons seksleven? Daar zijn mensen wel vaker benieuwd naar. Sommigen schijnen te denken dat je de hele dag in de touwen hangt als je met een voormalig pornoactrice bent getrouwd, maar dat is dus niet zo. Zeker sinds we drie jaar geleden een zoontje hebben gekregen, zijn we aan het einde van de dag soms moe en gebroken. Het laatste waar je dan zin in hebt, is seks.’

Ik heb haar leren kennen op Hyves

KIM HOLLAND pornocollega

‘Binnen de wereld van porno loopt het genre mature erg goed. Er is veel vraag naar seksfilms met vrouwen van boven de veertig. Bij mijn bedrijf zijn ook vrouwen van 40-plus aangesloten die films maken. Zelf ben ik tot mijn 47ste doorgegaan. Wat dat betreft had Bobbi niet hoeven stoppen met haar films, maar ze wilde ook haar andere talenten en kansen de ruimte geven, zoals moeder worden, het haken, haar toylijn en het organiseren van evenementen. Van Bobbi weet ik dat ze altijd heel goed haar grenzen aangaf op de filmset. Dat is belangrijk, want dan kun je er ook heel veel plezier in hebben. Zo kan ze tevreden terugkijken op haar internationale succes. Bobbi komt spontaan over, is lekker zichzelf, komt goed over op tv, heeft haar eigen personality en is authentiek.’

Ze had niet hoeven stoppen methaar films

ZABETH VAN VEEN imagodeskundige

‘Bobbi Eden is realistisch genoeg om van zichzelf te weten dat ze nooit van haar porno-imago af zal komen. Maar volgens mij is dat ook niet haar doel en heeft ze overal schijt aan. Ze weet heus wel dat ze niet een heel net imago gaat krijgen. Ik kan me voorstellen dat ze het vooral vervelend vindt voor haar kind als er voortdurend over haar achtergrond wordt gepraat terwijl ze die carrière al heeft afgesloten. Ongetwijfeld zal het jongetje er op school mee worden geconfronteerd, vroeg of laat. Hoe je het ook wendt of keert: in Amerika ben je als pornoactrice een ster, hier ben je een hoer.

Dat ze nu boeken uitbrengt over haken, heeft volgens mij niets te maken met een hang naar een ander imago. Daar is ze niet mee bezig, ze weet dat dat niet gaat lukken. Met haar uiterlijk en uitstraling zal ze altijd iets wilds en ordinairs houden.’

Ze komt nooit van haar porno imago af

TINO MARTIN geboortestadgenoot

‘Komt ze ook uit Den Haag, joh? Wist ik niet eens, man. Te gek, dan kunnen we spreken van een internationaal Haags exportproduct. We hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar ik heb haar weleens op tv gezien. Nee joh, niet met een washandje naast me op de bank; haar films ken ik niet.

Ik bedoelde gewoon in reguliere uitzendingen, ze komt weleens voorbij in normale programma’s. Geeft ze ook haakboeken uit? Het moet niet gekker worden. Ik wens haar echt alle goeds.’