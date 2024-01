Winnaar en verliezer van de dag: voetbalrobots TU Eindhoven vs. premier IJsland

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: De voetbalrobots van TU Eindhoven

Oranje boven! Hollandse voetbalrobots slepen hoofdprijs binnen tijdens RoboCup: https://t.co/vnzB8J1tW2 — Scientias.nl (@Scientias) 4 april 2016

De laatste tijd was er weinig te genieten voor Nederlandse voetbalfans, maar nu heeft de 'Hollandse school' toch prijzen kunnen pakken. Als onze jongens niet zelf kunnen winnen, dan gebruiken we toch gewoon robots? The future is now.

Verliezer van de dag: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

Icelandic PM exposed as tax avoider. First to resign as consequence of #PanamaLeaks ?https://t.co/lgBZgZm5QX — Dan Mygind (@danmyg) 4 april 2016

Weinig medelijden is er voor de belasting ontwijkende politicus. Hij verliest waarschijnlijk zijn baan, en zeker zijn waardigheid. Tot nu toe het grootste slachtoffer van #PanamaPapers.