Nieuwe Revu 43 is nu uit!

Voor ons coververhaal ging Koen van der Velde op wappie-safari. Het experiment: Facebook-vrienden worden met 5000 klimaatontkenners. Het doel: de complot-denkers overtuigen met feiten. Het eindoordeel: lees je in dit nummer.

‘Je moet die zelfverzekerde, relaxte gozer zijn.’ Hij staat vanaf deze week in zijn eentje op het podium met theaterthriller De Schuldige. En dat bevalt acteur Daniël Boissevain (53) uitstekend: ‘Ik kan af en toe best een kluizenaar zijn.’

‘Een derde van alle kunst is vals,’ stelt ’s werelds bekendste kunstdetective Arthur Brand in zijn voorwoord van Meestervervalsers. Voor dit boek dook voormalig Nieuwe Revu-onderzoeksjournalist Bert Voskuil in de schimmige wereld van de valse kunst. In deze voorpublicatie onthult de schrijver dat de beroemde meestervervalser Geert Jan Jansen kunst die hij onder eigen naam verkoopt, laat schilderen in China.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de geschiedenis en de toekomst van het zebrapad en over niemand minder dan roddelkoningin Yvonne Coldeweijer. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

