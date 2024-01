Winnaar en verliezer van de dag: Gary Linkeker vs. Radovan Karadzic

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Gary Lineker

Sad to hear that Johan Cruyff has died. Football has lost a man who did more to make the beautiful game beautiful than anyone in history. — Gary Lineker (@GaryLineker) 24 maart 2016

'Football has lost a man who did more to make the beautiful game beautiful than anyone in history'. Dat zijn de meest treffende woorden die we vandaag hebben gelezen over de overleden voetballer Johan Cruijff.

Verliezer van de dag: Radovan Karadzic

Karadzic was found guilty of genocide, war crimes and crimes against humanity. https://t.co/5NxDPbGAmI pic.twitter.com/0DxFgNbyMe — CNN International (@cnni) 24 maart 2016

Het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag heeft de 70-jarige Radovan Karadzic veroordeeld tot 40 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan genocide in de voormalige moslimenclave Srebrenica. Het tribunaal acht tevens bewezen dat Radovan Karadzic verantwoordelijk is voor oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid bij het ruim 3,5 jaar durende Beleg van Sarajevo.