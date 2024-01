Heet transfernieuws: Axl Rose naar AC/DC

Voor de resterende concerten van hun Amerikaanse tour zouden de overgebleven bandleden van AC/DC Axl Rose hebben ingelijfd. Zanger Brian Johnson, de man met de kenmerkende raspende stem, kapte begin dit jaar als frontman van de Australische rockband omdat hij nagenoeg doof is geworden.

Het nieuws komt van Jason Bailey, een radio-DJ uit Atlanta die de 54-jarige Guns N' Roses-zanger afgelopen weekend in zijn stad spotte. Rose zou naar Atlanta zijn gevlogen om met AC/DC het repetitiehok in te duiken. De radio-DJ zegt dit te hebben gehoord van een 'betrouwbare bron' dichtbij de band. AC/DC kan op deze manier de laatste tien shows van zijn Amerikaanse tour afmaken.

Tien dagen na het laatste concert van de Australiërs in New York is Axl Rose te bewonderen op het Coachella-festival in Californië, waar hij met zijn eigen band Guns N' Roses, inclusief Slash, staat. Rose noch AC/DC hebben de geruchten trouwens officieel bevestigd.