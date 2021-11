‘Die hamer kreeg u met een reden’

Beste Vera Bergkamp,

Ik verlang eerlijk gezegd weleens terug naar Khadija Arib, of Frans Weisglas, of eigenlijk willekeurig welke stevige Kamervoorzitter dan ook.

De reden is dat we inmiddels een verzameling Trumpianen in de Tweede Kamer hebben, die bezig zijn de democratie kapot te maken vanuit het hart van onze democratie. De tactiek van Forum voor Democratie is precies dezelfde als die van het oranje voorbeeld uit de Verenigde Staten: definities vervuilen, verwarring zaaien, instituten verdacht maken – je hebt niet meer feiten en leugens, je hebt feiten en alternatieve feiten. De coronamaatregelen vergelijken met de Jodenvervolging, waardoor sommige mensen mét gezond verstand zich opeens gedwongen voelen uit te leggen dat dat iets heel anders is, waarmee het doel al is bereikt: een redelijk gesprek voeren over een krankzinnige opvatting, waardoor die krankzinnige opvatting opeens toch een serieus gespreksonderwerp is, in plaats van juist een brevet van onvermogen om aan welk debat dan ook deel te nemen.

Wat Forum voor Democratie online al tijden doet (flirten met geweld, volslagen minachting voor de volksvertegenwoordiging en rechtstaat uitdragen, opponenten intimideren) doen ze nu ook ín het parlement. Dus staat Pepijn van Houwelingen, die al zóveel onzin heeft uitgekraamd dat hij zichzelf beter Gilles de la Baudet zou kunnen noemen, afgelopen week het D66-Kamerlid Sjoerd Sjoersma te dreigen: ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.’ Dat is een heel populaire term onder die monstercoalitie van wappies en extreemrechts: tribunalen. Een soort Dag Des Oordeels, maar dan met een bruin randje. Nooit enig respect voor welke onafhankelijke rechtspraak dan ook, maar hun harten vol #moederliefde kloppen nu al vol verwachting voor hun éigen rechters - waarschijnlijk zonder een toga, maar met dreadlocks.

En deze week was het Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan die er op wees dat zij, maar ook zelfs haar moeder, continu haat- en dreigmails krijgt, vooral vanuit de hoek van DENK en FvD. Kuzu van DENK bood zijn excuses aan en riep zijn achterban op hiermee op te houden, maar toen kwam Gideon van Meijeren, het uilskuiken van Minerva. Hij sprak de volgende woorden: ‘Ik ben enorm trots op onze achterban, dat zij alles op alles zetten om mevrouw Gündoğan ervan te overtuigen dat ze met dit absurde beleid moet stoppen.’

Hier wordt dus ín ons parlement door een parlementariër opgeroepen een andere parlementariër (en haar familie) te bedreigen. ‘Alles op alles’ - en vervolgens tribunalen.

U noemde het ‘vervelend’. Dat is het niet. Vervelend is slecht bereik, of mensen die iedere zin in een nieuw appje zetten, of teksten van RUMAG op je tijdlijn.

Dit is iets anders, namelijk volslagen onacceptabel. Een volksvertegenwoordiger laten bedreigen, nota bene midden ín onze volksvertegenwoordiging, dat is over íedere grens heen, iedere grens die de democratie waarborgt. En degene die daar als eerste onmiddellijk keihard tegen moet optreden, dat is de voorzitter van die volksvertegenwoordiging. Die hamer kreeg u met een reden.