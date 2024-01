Boekrecensie: As in Tas

Hugo Brandt Corstius was een man die bij rotondes niet eens overwoog er driekwart omheen te rijden. Zijn vaste gewoonte rotondes gewoon links te nemen is ergens ongekend grappig.

En zo staan er meer excentrieke karaktertrekken in dit boek van Jelle Brandt Corstius over zijn vader. Kind zijn van Hugo Brandt Corstius was – understatement – een achtbaan van ongemak en verfrissende ideeën over conventies.

In As in Tas onderneemt zoon Jelle een louterende fietstocht naar de Middellandse Zee waar hij de as van zijn vader zal uitstrooien. Tussen het afzien door vertelt hij hoe pijnlijk en schaamtevol het soms was om de zoon van te zijn. Maar ook hoe bijzonder en inzichtrijk dat was.

Dat komt mooi samen bij het Boekenbal, waar Jelle tot zijn verbijstering ziet hoe zijn vader bij de eerste de beste tonen van de dj de lege dansvloer opstormt om daar een bizarre dans te starten. Even later dansen ze samen.

Het knappe van As in Tas is dat die verzoening met de excentriciteit van zijn vader niet alleen erg grappig is, maar ook echt weet te ontroeren.

