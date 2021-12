Nieuwe Revu 49 is nu uit!

Voor ons coververhaal ging Andries Jelle de Jong in gesprek met niemand minder dan Peter Gillis. Als oprichter en eigenaar van de Oostappen Vakantieparken bezit hij maar liefst negen parken. Gillis schat z’n eigen vermogen op 250miljoen en deelt zijn harde werkleven en weelde graag met de kijkers van zijn realityserie Massa is Kassa op SBS6. Privé verloopt het soms minder vermakelijk. Zoon Mark werd onlangs in elkaar geslagen en Peter zelf was kandidaat om te worden geliquideerd.’De politie weet wie het was, ik niet. Dat is maar beter ook.’

‘Ik faalde harder dan in mijn wildste nachtmerries die ik over falen had gehad. Zelfs mijn vrienden en moeder joelden mee.’ In zijn nieuwste show The Closer schopt Dave Chappelle als vanouds tegen heilige huisjes. Ditmaal die van transgenders. De kritiek is niet mals. Slaat het comedy- icoon na ruim dertig jaar in het vak de plank mis? Een portret van misschien wel de grappigste man aller tijden. ‘In dit land mag je iemand neerschieten en vermoorden, maar niet de gevoelens kwetsen van een homoseksueel persoon.’

Nieuwe Revu 49

‘Wanneer je tegen mensen uit de alternatieve muziekwereld zegt dat je van hardcore houdt, dan is het net alsof je zegt dat je bij de NSB hebt gezeten.’ De Nederlandse hardcore bestaat dertig jaar en dat moet gevierd worden. Onze eigen gabber Freek van Kraaikamp spreekt een lofrede uit. ‘Een gabber ben je niet voor even, maar je hele leven.’ Oftewel: hardcore will never die.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de nieuwe Netflix-serie Dirty Lines en Perron 0, ooit de opvanglocatie voor drugsverslaafden naast het Centraal Station in Rotterdam. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.