Seizoen 6 van Game of Thrones in 20 nieuwe beelden

Over ongeveer twee maanden gaat seizoen 6 van Game of Thrones in première, de voorpret is volop aan de gang.

Weinig verhullende teaser trailers en rare complottheorieën vliegen je om de oren, maar vandaag eindelijk iets waar we echt iets aan hebben: HBO heeft twintig nieuwe beelden vrijgegeven.

Game of Thrones is al vier jaar op rij de meest gedownloade serie ter wereld en alleen afgelopen jaar werden er al twaalf Emmy Awards in de wacht gesleept.

Het nieuwe seizoen belooft ook weer groots te worden. Wat gaat er gebeuren met John Snow, die op het einde van seizoen 5 werd neergestoken? Hoe is het met de rest van de Starks? En hoe staat het er in Meereen voor met Tyrion, Varys en Khalees?

Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar we zullen het voorlopig toch echt even moeten doen met deze stills. En mocht je aan het aftellen zijn, hier wordt exact bijgehouden hoe lang het nog duurt tot de eerste aflevering wordt uitgezonden.

De 20 foto's (aanklikken voor slideshow)

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="28673,28675,28677,28679,28681,28683,28685,28687,28689,28691,28693,28695,28697,28699,28701,28703,28705,28707,28709,28711"]