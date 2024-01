Muziekrecensies: Anouk, Jeff Buckley en Macklemore & Ryan Lewis

Onze muziekrecensenten Norbert Pek En Vincent Cardinaal bespraken afgelopen week drie nieuwe albums.

Jeff Buckley - You and I

Newsflash voor Sony en de erven Buckley: Jeff is dood. Al bijna twintig jaar. Deze verzameling demo’s, met covers van onder andere Ray Charles en The Smiths is niet per se rotslecht – het joch had talent – maar wel volslagen overbodig. Daarbuiten: die huilstem heeft de jaren negentig ook al niet lekker overleefd. Vorig jaar de thuisopnamen van Kurt, nu weer deze vingeroefeningen van Jeff. Welbeschouwd is het gewoon walgelijk. Bah.

?

Anouk - Queen for a Day

Het mag na twintig jaar bekend zijn maar toch: wat kan Anouk verdomd goed zingen. De zangeres brengt dit jaar twee platen uit en de eerste, deze dus, staat bomvol met pop, soms tegen de discodansvloer aan. De nummers zijn soulvol en zelfverzekerd en het tempo ligt wat hoger dan normaal. De extra winst is dus die zang. Daarmee geeft Anouk een schijnbaar lichte popsong emotionele diepte. Weten we meteen weer wie The Voice of Holland is.

? ? ? ?

Macklemore & Ryan Lewis - This Unruly Mess I've Made

Het duo van The Heist en wereldhits als Thrift Shop en Can’t Hold Us is terug. Hoe het gaat? Nou, de kersverse roem is een loodzware last als we opener Light Tunnels mogen geloven. Zware onderwerpen worden sowieso niet gemeden. Zo krijgt white privilege een behandeling van negen minuten. Het probleem is alleen dat het duo uitblinkt in feestvreugde. Dat Idris Elba meedoet is natuurlijk wel onvergetelijk.

? ?