Winnaar en verliezer van de dag: Nadja Savtsjenko vs. 50 Cent

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Nadja Savtsjenko

Tough as ever. Nadiya Savchenko stands up on a chair in her cage, gives the Russian govt the finger #FreeSavchenko pic.twitter.com/2gITJJ3Hmr — Paula Chertok (@PaulaChertok) 9 maart 2016

Een Oekraïense gevechtspilote die in Rusland terechtstaat voor de dood van twee journalisten in Oost-Oekraïne, heeft de rechters tijdens haar slotpleidooi beledigd. Nadja Savtsjenko stak haar middelvinger op en zei dat de rechters bewijzen dat Russen "fascisten" zijn. Haar proces noemde ze een farce. Een vrouw met ballen. Lees meer.

Verliezer van de dag: 50 Cent

50 Cent says that the stacks of $100's being posted on Instagram were fake. pic.twitter.com/yOyt6nymUS — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) 9 maart 2016

50 Cent heeft de rechter een verklaring gegeven voor al de foto's op social media waarop hij poseerde met stapels bankbiljetten: die waren namelijk nep. Dat meldt TMZ. De rapper vroeg vorig jaar zijn faillissement aan, maar hij wekte onlangs argwaan bij de rechter nadat hij regelmatig foto's plaatste waarin hij haast letterlijk zwemt in het geld.

Doe toch eens normaal vent, en hou je bij je vak: rappen.