Lugubere praktijken in Amsterdam: de feiten rond het afgehakte hoofd op een rij

Praktijken in Amsterdam die doen denken aan een Mexicaans drugskartel van het meest lugubere soort. Gisteravond werd in Zuid-Oost een brandende auto gevonden met daarin een onthoofd lichaam, vanochtend werd het bijbehorende hoofd gevonden op de Amstelveenseweg. Het heeft er alle schijn van dat er een nieuwe fase in de Mocro Maffia-oorlog is aangebroken, al is nog niet bewezen dat de moord daar direct mee te maken heeft. De feiten rond het afgehakte hoofd op een rij.

Nabil Amzieb

Het afgehakte hoofd is zo goed als zeker van Nabil Amzieb, in 2013 nog stagiair-monteur bij Stadgenoot. "Met mensen omgaan, dat gaat me vrij goed af", zei hij destijds in een interview. Hij kickbokste MTK Gym in de Tweede Leeghwaterstraat.

Belangrijker: Nabil was een goede vriend van de verdachten uit Amsterdam-Oost die vastzitten voor het voorbereiden van een liquidatie in West, in februari vorig jaar. Amzieb was vermoedelijk van plan een getuigenverklaring af te leggen en was een bekende van de politie.

Fayrouz

Het hoofd is neergelegd voor shisha lounge Fayrouz op de Amstelveenseweg. Volgens een getuige was het hoofd zo neergelegd dat het bij de lounge naar binnen keek. Deze lounge staat bekend als ontmoetingsplek voor criminelen. Volgens justitie verzamelen zich hier mensen uit de groep rond Houssine A., een voormalig crimineel compagnon van Gwenette Martha, die later met hem gebrouilleerd raakte.

Het café is eerder het decor geweest van criminaliteit. In maart 2014 werd Mohammed El Mayouri vlakbij deze plek doodgeschoten, toen hij de lounge net had verlaten.

Hoofd gevonden op Amstelveenseweg. pic.twitter.com/rLex4A9zdt ┬Ś mvanmalsen (@mvanmalsen) 9 maart 2016

Volkswagen Caddy

Het lichaam werd door de brandweer tijdens het blussen gevonden in een donkerblauwe Volskwagen Caddy, zonder kentekenplaten. De gestolen auto is voor laatst gezien op 18 februari in het Tolsteegplantsoen in Utrecht.

Mexicaanse stijl

De afrekening is volledig in Mexicaanse stijl (mensen die Breaking Bad hebben gezien denken direct aan die ene scène) uitgevoerd. "Daar laten drugslords hun gezag gelden door ergens een hoofd op de stoep neer te leggen. Als ik dit hoor denk ik: wat is de volgende stap?", aldus Wouter Laumans, mede-auteur van het boek Mocro Maffia.

Mocro Maffia

200 kilo cocaïne

Aanleiding van die 'oorlog' was een mislukte transport van 200 kilo cocaïne. Lees daarover meer in het artikel 'De beruchte 200 kilo cocaïne van de liquidaties in de Staatsliedenbuurt is terecht'.

Blauw emmertje

Een timmerman, een van de eerste getuigen, heeft een blauw emmertje over het hoofd geplaatst. Hij deed droogjes zijn verhaal bij Hart van Nederland.

Betreffende lounge per direct gesloten

Shisha Lounge Fayrouz aan de Amstelveenseweg in Amsterdam wordt per direct gesloten. Dit liet de Amsterdamse burgemeester Van der Laan (PvdA) woensdag weten aan de gemeenteraad.