Winnaar en verliezer van de dag: Afghaanse voetbaldames vs. Pavel Kulizhnikov

Winnaar van de dag: Afghaanse voetbalsters

Hummel & the Afghan Football Federation present a new team kit. #InternationalWomensDay https://t.co/TGhH7ku9Wl pic.twitter.com/tZROKPh6DJ — hummel USA (@hummelUSA) 8 maart 2016

Als onderdeel van een deal tussen Hummel en de Afghaanse voetbalbond spelen de Afghaanse voetbalspeelster voortaan in een tenue met een ingebouwde hoofddoek. Het is voor het eerst dat vrouwen met bedekte haren een wedstrijd kunnen gaan spelen. Hummel-ontwerper Paul Fitzgerald: "Vanaf het begin was het al duidelijk dat dit shirt erg belangrijk was. Het is een ontwerp waar Hummel ontzettend trots op is."

Verliezer van de dag: Pavel Kulizhnikov

Russian Speed Skater Fails Meldonium Drug Test (via https://t.co/iYdtC4OqW8) https://t.co/0eBdfuZ34F — BLATOS LA FAMILA 14 (@JNJNM1123) 8 maart 2016

Topschaatser Pavel Kulizhnikov is betrapt op het gebruik van meldonium, zo heeft zijn coach Dimitri Dorofejev vandaag bevestigd naar aanleiding van berichten in de Russische media.

Bij de Nederlandse schaatser Kjeld Nuis overheerst boosheid nu zijn concurrent betrapt is. "Als dit allemaal waar is, dan heeft hij me zoveel afgepakt de afgelopen periode. Ik vind het een verschrikkelijke dag. Niet alleen voor mij, maar ook voor het schaatsen", aldus Nuis, die eind februari achter de Rus tweede werd op het WK sprint.

Nog een aantal reacties van andere schaatsers:

Nee nee nee nee nee nee nee nee.... :-( https://t.co/6IPhAj4w42 — Ronald Mulder (@mulderronald) 8 maart 2016

Dear Pavel. If this is true, we don't want to see you again. Ever. ?? Greetings: The Speedskating World — Håvard Bøkko (@HavardBokko) 8 maart 2016

Hebben we in een klap in NL 2 Wereldkampioenen Sprint erbij met @heinotterspeer en @KjeldNuis. Wat een ramp die Russische doopsport — Stefan Groothuis (@stefangroothuis) 8 maart 2016