Human Interest

Lil Kleine: van praatjesmaker tot agressief mannetje

Hoewel Jorik Scholten – beter bekend als Lil’ Kleine – op zijn pas verschenen album Ibiza Stories op allerlei manieren de liefde voor Jaimie Vaes bezingt, kwam onlangs uit het niets weer een melding van geweld binnen. Op Ibiza tuigde hij haar al af, maar nu maakte de doorgeslagen rapper er een thuiswedstrijd in Amsterdam van. Mét camerabeelden, zodat we nu zeker weten met wat voor idioot we te maken hebben. Eh, hádden. Want met zijn artiestencarrière is het nu wel over, mogen we hopen...