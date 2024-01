De CD is dood; Kanye West stopt ermee

Kanye West stopt ermee. Althans, met het uitbrengen van albums in fysieke vorm. De Amerikaanse rapper heeft namelijk een schurfthekel aan illegaal downloaden via bijvoorbeeld The Pirate Bay. En albums die illegaal te downloaden zijn, komen in de meeste gevallen via geripte CD's op het internet terecht.

Zelf zat Kanye onlangs overigens ook gewoon te downloaden via The Pirate Bay. Hij zou een een plugin voor Logic Pro, genaamd Serum, van de downloadwebsite hebben getrokken. Dat weer tot woede van dj Deadmau5, die mede-eigenaar is van Serum.

What the fuck @kanyewest ... Can't afford serum? Dick. pic.twitter.com/8B2aiyORZs — dead mow cinco (@deadmau5) 2 maart 2016

R.I.P

Hoe dan ook, de man van placenta vretende Kim Kardashian maakte via Twitter bekend dat zijn muziek voortaan alleen nog te streamen valt.

I was thinking about not making CDs ever again... Only streaming — KANYE WEST (@kanyewest) 7 maart 2016

the Yeezus album packaging was an open casket to CDs r.i.p — KANYE WEST (@kanyewest) 7 maart 2016

uuuuuuum, so there it is... No more CDs from me — KANYE WEST (@kanyewest) 7 maart 2016

Om zijn relaas met een heerlijke vraag te eindigen...

question... Why do people not want me to be me? — KANYE WEST (@kanyewest) 7 maart 2016

The Life of Pablo

Zijn nieuwste plaat, The Life of Pablo, is al een stream-only album. Het album is in zijn geheel op Tidal te beluisteren.