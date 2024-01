Bij de koffie: Kanye West en zijn opmerkelijke aversie jegens 'hoer' Taylor Swift

Over het nieuwe album van Kanye West was bij voorbaat al veel te doen, dat kun je gerust aan de rapper overlaten.

Aanvankelijk zou het album Swish heten, een paar dagen voor de release werd dat gewijzigd in Waves en op de valreep kreeg het album de naam The Life of Pablo mee.

Bitch

Maar waar het de menigte nu vooral om te doen is, is een relletje rond het nummer Famous, dat hij samen met Rihanna heeft opgenomen.

In het nummer richt Kanye zich maar weer eens tot Taylor Swift. "I feel like me and Taylor might still have sex / I made that bitch famous", rapt hij onder meer. Waarom nou weer?

Here's that Kanye/Taylor line pic.twitter.com/n13hoWQPlZ — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) 11 februari 2016

Taylor Swift after hearing Kanye West's verse about her #YeezySeason3 pic.twitter.com/R5rTGYxkwE — NY Daily News Gossip (@NYDNgossip) 11 februari 2016

2009

Kanye refereert naar de VMA's in 2009, waar hij Taylor Swift op het podium onderbrak tijdens haar speech. Op een of andere manier heeft hij het niet echt op de zangeres. Hij moet dat wijf niet.

Maar het moet gezegd worden: zijn nieuwe album is beter dan voorganger Yeezus.

https://www.youtube.com/watch?v=RvaakT52RjQ