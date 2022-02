Nieuwe wet heeft online gokwereld drastisch veranderd

Ja, de Nederlander kan al sinds jaar en dag een casino instappen voor een pot poker, Black Jack of een rondje aan de roulettetafel. Je kuiert immers zo een casino in, geen probleem. Maar gek genoeg was online gokken lange tijd hartstikke illegaal. Sterker: Nederland was tot voor kort een van de laatste landen waar dat verboden was.

Met de nieuwe gokwet is echter alles veranderd. Deze wet Kansspelen op afstand (koa) geeft Nederlanders de kans om ook vanuit het comfort van hun eigen huis geld in te zetten in een online casino of op sportwedstrijden via een online bookmaker.

Niet overal

De wet koa is sinds oktober 2021 van kracht, wat ook direct een verklaring is voor de grote toename van reclames voor diverse goksites. Ook online schieten de aanbieders als paddenstoelen uit de grond. De vraag is alleen: mag je nu ook letterlijk overal een wedje leggen? Het vrij simpele antwoord op die vraag: neen.

De overheid heeft de Kansspelautoriteit (KSA) namelijk opdracht gegeven om licenties te verstrekken. Dit doet de KSA alleen wanneer een bookmaker of site aan bepaalde voorwaarde voldoet, waardoor de consument veilig gebruik kan maken van zo'n online gokomgeving.

Twijfel je aan een website of online casino? Je kunt altijd een overzicht bookmakers Nederland bekijken voor een lijst met aanbieders die een vergunning hebben.

Aanbieders

Grote succesvolle namen in het aanbod zijn onder andere Bet365 (wereldwijd grootste bookmaker) en Jacks.nl, het nieuwe online platform van Jacks Casino.

Beide hebben hier in Nederland groen licht gekregen van de Kansspelautoriteit en zijn daardoor legale aanbieders. Andere namen zijn wellicht wat bekender bij de Nederlandse consument. Zo kun je ook bij TOTO en het digitale platform van Holland Casino terecht. Maar welke partij je ook kiest, check altijd even of ze goedkeuring hebben van de KSA. Zo raak je in elk geval niet verzeild bij een of andere louche partij. Wel zo fijn wanneer het de inhoud van je portemonnee betreft, niet waar?